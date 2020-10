Miguel Oliveira sai em 12.º para o GP de França

Oliveira, que tinha sido o segundo mais rápido durante a terceira sessão de treinos livres, registo que lhe valeu a passagem direta à segunda fase da qualificação (Q2), sofreria uma avaria no motor da sua KTM na quarta sessão de treinos livres.



Já com a mota suplente, o português sofreria uma queda na mesma sessão, sem consequências físicas.



Na qualificação, Oliveira fez a melhor volta em 1.32,009 minutos, a 694 milésimos de segundo do mais rápido, o francês Fabio Quartararo (Yamaha), líder do campeonato.



Quartararo deixou o australiano Jack Miller (Ducati) em segundo, a 222 milésimos, e o italiano Danilo Petrucci (Ducati) em terceiro, a 359 milésimos.



Com oito corridas já disputadas, Miguel Oliveira ocupa a nona posição, com 59 pontos.