Miguel Oliveira em sexto na corrida sprint do GP da Catalunha de MotoGP

O piloto natural de Almada terminou as 12 voltas a 4,940 segundos do vencedor, o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia), que bateu o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) por 1,989 segundos, com o espanhol Maverick Viñales (Aprilia) em terceiro, a 2,040.

Miguel Oliveira largou da terceira posição da grelha mas viu-se engolido pelo pelotão, descendo ao sétimo lugar ainda na primeira volta.

Mas, duas voltas mais tarde, já era quinto, posição em que rodou durante a maior parte da corrida, até ser ultrapassado pelo espanhol Jorge Martin (Ducati) ao cair do pano.

O dia até começou mal para o piloto português, com uma queda durante os treinos livres da manhã, numa sessão que acabou por liderar.

Oliveira foi, também, o mais rápido, na Q1, a primeira sessão de qualificação, batendo o espanhol Marc Márquez (Honda) por 0,281 segundos.

Os dois passaram à Q2, onde o piloto luso foi o terceiro mais rápido, a 0,109 segundos do autor da `pole position`, Francesco Bagnaia (Ducati), e a apenas 0,005 segundos do segundo, Aleix Espargaró, naquela que foi a sua melhor qualificação desde que chegou à Aprilia.

Com estes resultados, Bagnaia cimentou a liderança do Mundial de pilotos, agora com 260 pontos, contra os 194 de Jorge Martin, que é segundo.

Miguel Oliveira mantém o 15.º lugar, com 44 pontos.

No domingo disputa-se a corrida principal desta 11.ª prova da temporada.

Degradação dos pneus fez Miguel Oliveira perder uma posição em Barcelona

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) terminou hoje na sexta posição na corrida sprint do Grande Prémio da Catalunha de MotoGP devido à “degradação dos pneus”, segundo explicou, em comunicado.



“Estou satisfeito com o desempenho de hoje. Claro que esperava um pouco mais na corrida sprint, mas não consegui fazer mais. O pneu dianteiro acabou ao fim de sete ou oito voltas [das 12 previstas], pelo que não conseguia virar ou travar e tentei apenas evitar cair”, começou por explicar o piloto de Almada, em comunicado da equipa RNF.



O piloto português disse ter sido “verdadeiramente uma pena”, pois sentia ter “velocidade e um bom ritmo”, mas “não houve nada que poderia ter feito”.



Por outro lado, Miguel Oliveira considera que foi “um bom indicador” o facto de “duas Aprilia terem terminado no pódio”, para além do seu próprio resultado.



Agora segue-se a corrida principal desta 11.ª prova da temporada, a disputar no domingo.



“Vamos tentar perceber o que podemos fazer para evitar a degradação do pneu da frente e tentar ser o mais rápido possível”, prometeu Miguel Oliveira.



