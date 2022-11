Miguel Oliveira em terceiro no Rali Casinos do Algarve

O piloto português Miguel Oliveira (Hyundai i20) trocou brevemente as duas pelas quatro rodas e terminou hoje na terceira posição o Rali Casinos do Algarve, prova pontuável para a Taça de Portugal da especialidade, vencido pelo antigo campeão nacional Ricardo Teodósio (Hyundai i20).