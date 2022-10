Miguel Oliveira espera terminar época de MotoGP com mais um pódio

Em declarações difundidas pela sua assessoria de imprensa, Miguel Oliveira mostrou-se confiante que estará “competitivo” na corrida a disputar no domingo, na Malásia.



“É uma pista de que gosto bastante. Com a mota de MotoGP sempre me encontrei logo muito bem com o traçado e, por isso, acho que é um fim de semana onde conseguiremos ter uma mota competitiva desde base e começar o fim de semana com o pé direito”, frisou o piloto luso.



Oliveira ainda não competiu no circuito de Sepang na categoria rainha, pois em 2019 falhou a corrida devido a uma lesão no ombro direito e, nos dois anos seguintes, o campeonato não foi àquele país asiático devido à pandemia de covid-19.



Ainda assim, o piloto natural de Almada sublinha que a qualificação será importante para conseguir um bom resultado na corrida.



“Os períodos da manhã serão mais propícios a conseguirmos fazer um bom tempo, sobretudo sábado de manhã, onde já teremos a pista limpa e com bastante borracha. À partida, será o treino com maior velocidade antes da qualificação. Será importante estarmos logo entre os 10 primeiros nos treinos livres e qualificarmo-nos bem para a corrida, pois aqui a posição de saída é importante”, frisou.



Depois de duas vitórias conquistadas esta temporada, na Indonésia e na Tailândia, Oliveira espera voltar a subir ao pódio.



“Há 50 pontos para conquistar, seria o máximo objetivo. Para mim, pessoalmente, terminar a época com mais um pódio seria positivo”, revelou.



Miguel Oliveira até já venceu por duas vezes em Sepang, mas em Moto3 (2015) e em Moto2 (2017).



Por isso, diz acreditar que será “competitivo” ao longo do fim de semana.



O GP da Malásia de MotoGP é a 19.ª e penúltima prova do Mundial de velocidade em motociclismo.



O italiano Francesco Baganaia (Ducati) chega na liderança, com 14 pontos de vantagem sobre o francês Fabio Quartararo (Yamaha), depois de ter alcançado o primeiro lugar do campeonato na ronda anterior, na Austrália.



‘Pecco’ Baganaia pode mesmo sagrar-se campeão na Malásia, se conquistar 11 pontos ao gaulês, atual campeão em título, e terminar à frente do espanhol Aleix Espargaró (Aprilia) e do italiano Enea Bastianini (Ducati).



Miguel Oliveira é, atualmente, 10.º classificado, com 135 pontos, a dois do oitavo lugar.