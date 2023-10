Miguel Oliveira foi 17.º na corrida sprint da Tailândia Jorge Martin recupera

Oliveira, que partiu da 20.ª posição da grelha, cortou a meta a 17,753 segundos de Martin, com o sul-africano Brad Binder (KTM) a terminar na segunda posição, a 0,933 segundos, com o italiano Luca Marini (Ducati) em terceiro, a 1,841 segundos.O piloto luso teve um bom arranque, chegou ao 16.º posto mas, depois, acabou por baixar ao 20.º lugar novamente.Até final, Miguel Oliveira encetou nova recuperação, terminando na 17.ª posição, ainda que fora dos lugares pontuáveis (os nove primeiros).Jorge Martin, que largou da ‘pole position’, viu Luca Marini arrancar como um foguete e colocar-se a par ainda na reta da meta mas uma travagem mais agressiva permitiu ao piloto espanhol segurar o comando e partir para uma vitória tranquila.No entanto, depois de ter uma vantagem de cerca de três segundos, foi perdendo andamento nas últimas voltas, vencendo com uma vantagem inferior a um segundo.Este triunfo permitiu ao madrileno recuperar nove dos 27 pontos de atraso para o líder do campeonato, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que foi apenas sétimo, depois de ter chegado a ser nono classificado durante a corrida.Bagnaia tem sentido dificuldades ao longo de todo o fim de semana e qualificou-se no sexto lugar.O italiano manteve o comando do campeonato mas, agora, com 18 pontos de vantagem, quando faltam disputar quatro corridas principais e três sprints, o que equivale a 136 pontos ainda em disputa.Martin somou a sétima vitória em corridas sprint este ano (contra quatro de Bagnaia). Já o italiano tem seis triunfos em provas principais, contra os três do madrileno da Pramac.

O GP da Tailândia é a 17.ª ronda do campeonato e no domingo disputa-se a corrida principal.





Incidente fez Oliveira “perder muito tempo” na corrida sprint da Tailândia



O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) explicou que foi um incidente com outros dois pilotos durante a corrida sprint do Grande Prémio da Tailândia de MotoGP que o fez perder “muito tempo” e terminar na 17.ª posição.



O piloto natural de Almada lamentou não ter conseguido fazer “uma boa volta rápida na qualificação”, o que o obrigou a partir do 20.º lugar da grelha para a corrida sprint, de 13 voltas.



“Na corrida recuperei algumas posições nas duas primeiras voltas, mas, depois, tive um incidente com o Franky [Morbidelli, em Yamaha] e com o Maverick [Viñales, da Aprilia], que me fez perder bastante tempo”, explicou o piloto português, de 28 anos.



Esse incidente fez o piloto luso perder uma das asas da sua Aprilia, do lado esquerdo, e abrir o airbag do seu fato, o que não era “a situação ideal para correr, durante meia volta”, frisou.



Ainda assim, Miguel Oliveira afirma que vai tentar recuperar o “ritmo em corrida e preparar tudo para amanhã [domingo]”, dia em que se disputa a corrida principal desta 17.ª prova da temporada.



“Estou otimista. Acho que a corrida longa será boa para conseguir chegar aos pontos [15 primeiros lugares]”, concluiu o piloto português da RNF Aprilia.



