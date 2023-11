Miguel Oliveira foi 19.º nos treinos livres no Qatar

Oliveira fechou a sessão a 1,162 segundos de Fernandez, que deixou o italiano Fábio Di Giannantonio (Ducati) na segunda posição, a 0,049 segundos, com o espanhol Maverik Viñales (Aprilia) em terceiro, a 0,093.



Esta foi a primeira vez que Raul Fernandez terminou uma qualquer sessão de treinos na frente da classificação, com uma mota de 2022.



Entre os candidatos ao título mundial, o espanhol Jorge Martin (Ducati), segundo do campeonato, bateu o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), líder à partida, com 14 pontos de vantagem.



Martin foi sétimo classificado, a 0,352 segundos de Raul Fernandez, com Bagnaia imediatamente atrás, a apenas 0,007 segundos.



Com estes resultados, Miguel Oliveira vai ter de disputar a primeira fase da qualificação (Q1) no sábado, para tentar garantir uma das duas vagas na Q2.



Para sábado está também prevista a corrida sprint.