Miguel Oliveira foi o segundo mais rápido no segundo dia de testes de MotoGP

Oliveira, que foi o segundo mais rápido desta jornada, efetuou 52 voltas, fazendo o seu melhor tempo na 21.ª, em 1.58,839 minutos, a apenas 0,103 segundos do mais rápido do dia, o espanhol Jorge Martin (Ducati). O espanhol Pol Espargaró (GasGas) foi o terceiro, a 0,145 segundos do mais rápido.O dia ficou marcado pela chuva que caiu durante a noite no circuito, que deixou o asfalto molhado e condicionou os trabalhos ao longo do dia."Hoje foi um bom dia! É verdade que não tivemos tanto tempo em seco quanto desejaríamos. Na verdade, queríamos testar mais algumas coisas com a mota, mas não conseguimos, o que foi uma pena”, lamentou o piloto natural de Almada.Ainda assim, Miguel Oliveira garantiu ter-se divertido “durante todo o dia”.“Espero que tenhamos a oportunidade de ter mais tempo de pista em condições secas amanhã [domingo]”, concluiu o português, que este ano trocou a KTM pela RNF Aprilia.Esta primeira bateria de testes termina domingo.





(Com Lusa)