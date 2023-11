Miguel Oliveira fratura omoplata no Qatar

Oliveira, que largou da 17.ª posição, estava no 11.º lugar quando, na segunda volta, embateu na traseira da Aprilia do espanhol Aleix Espargaró , que acabou por fazer cair também o italiano Enea Bastianini (Ducati).O piloto natural de Almada acabou por ser transportado ao centro médico do circuito de Losail, onde lhe foi diagnosticada uma fratura na omoplata direita.De acordo com a organização do campeonato, o piloto português foi declarado inapto para a corrida principal, no domingo.Miguel Oliveira foi, entretanto, transportado a um hospital local para realizar exames complementares.Também Aleix Espargaró passou pelo centro médico do circuito, para exames, tendo-lhe sido diagnosticada uma fratura na fíbula da perna direita.O piloto espanhol será reavaliado no domingo de manhã.Para Miguel Oliveira este foi o 10.º abandono da temporada em 19 Grandes Prémios, segundo em corrida sprint (já tinha desistido na Áustria por queda). Esta foi a sexta queda da temporada para o piloto português.