Miguel Oliveira lamenta "desfecho inglório" no GP da Catalunha de MotoGP

"Foi um desfecho inglório. A queda aconteceu por falta de temperatura no pneu dianteiro. No 'warm up', experimentámos o pneu macio, mas vimos que não ia terminar a corrida. Arriscámos com o médio", disse o piloto da Tech3.



Oliveira explicou ainda que, enquanto esteve "em luta com outros pilotos, o pneu dianteiro conseguia manter uma boa temperatura", mas assim que fez "uma volta sozinho", ela baixou e, "na primeira esquerda, a superfície estava bastante fria, pelo que não houve nada a fazer para evitar a queda".



Este foi o terceiro abandono por queda do piloto português, o primeiro em que não foi abalroado por um adversário.



"Foi pena ter tido este desfecho. Podia ter ficado perto do quinto ou do sexto", sublinhou Miguel Oliveira.



Devido à pandemia, o campeonato foi encurtado, pelo que, agora, faltam "seis corridas", sendo que a próxima é dentro de duas semanas, no circuito francês de Le Mans.



O piloto português diz que, agora, é tempo de "começar já a preparar a próxima corrida, com a mente positiva".



"É a casa da equipa, e quero fazer um bom resultado, até pelo campeonato", destacou o piloto luso, nono classificado, com 59 pontos, precisamente metade dos contabilizados pelo líder, o francês Fabio Quartararo (Yamaha).