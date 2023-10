Miguel Oliveira motivado para GP de Indonésia após vitória no ano passado

“O GP da Indonésia traz-me boas memórias. Venci no ano passado e isso dá-me motivação para enfrentar a prova este ano”, disse o piloto natural de Almada, citado pela assessoria de imprensa da equipa RNF.



O piloto português chega a esta 15.ª ronda depois de um 18.º lugar no GP do Japão marcado pela chuva, que obrigou mesmo à interrupção da corrida.



“Vamos enfrentar a primeira de três provas seguidas e é importante regressar à nossa forma habitual, especialmente na qualificação”, frisou Oliveira.



O piloto de 28 anos diz estar “confiante” e ansioso por regressar aos bons desempenhos.



O italiano Francesco Bagnaia (Ducati) chega a esta prova na liderança da classificação do Mundial, com 319 pontos, mas com apenas três de vantagem sobre o espanhol Jorge Martin (Ducati), que é segundo.



O italiano Marco Bezzecchi (Ducati), que é terceiro, com menos 54 pontos, ainda está em dúvida depois de ter fraturado uma clavícula no sábado, quando treinava na quinta de Valentino Rossi. Miguel Oliveira é o 13.º, com 69 pontos.