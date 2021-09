Miguel Oliveira parte do 18.º lugar para o GP de Aragão de MotoGP

O piloto português da KTM foi oitavo na primeira fase da qualificação (Q1), não conseguido seguir para a segunda (Q2), ao registar 1.47,750 minutos como melhor tempo, ficando a menos de meio segundo de seguir em frente.



O francês Johan Zarco (Ducati) e o sul-africano Brad Binder (KTM) foram os dois pilotos apurados para a derradeira fase da qualificação, dominada pela Ducati.



O italiano Francesco Bagnaia pulverizou o recorde do circuito, com o tempo de 1.46,322 minutos, à média de 171,9 quilómetros por hora, conquistando a 50.ª 'pole position' para a Ducati.



O australiano Jack Miller (Ducati) foi segundo, a 0,366 segundos do mais rápido, com o francês Fábio Quartaro (Yamaha) em terceiro, a 0,397 segundos.



No final, Miguel Oliveira manifestou-se "surpreendido" com uma "vibração estranha" sentida na sua mota.



"Foi uma qualificação um pouco estranha depois das boas sensações nos quartos treinos livres. Encontrámos algumas dificuldades com os pneus novos e uma vibração estranha, que ainda não percebemos se vem dos pneus ou da mota", frisou.



Ainda assim, Miguel Oliveira disse acreditar "que ainda será possível" fazer muitos pontos na corrida de domingo.