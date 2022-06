Miguel Oliveira parte em 14.º para o GP da Alemanha

O piloto português, que se ficou pela primeira fase da qualificação (Q1), fez a sua melhor volta em 1.20,656 minutos, ficando a apenas 0,056 segundos de um lugar na Q2.



O italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que de manhã voltou a bater o recorde do circuito de Sachsenring, na Alemanha, foi o mais rápido na Q2, conquistando a terceira ‘pole position’ da temporada, depois de já ter sido o mais rápido na qualificação em Espanha e França.



O piloto transalpino bateu o francês Fábio Quartararo (Yamaha), campeão em título e líder do campeonato, por 0,076 segundos, com o também francês Johann Zarco (Ducati) a ser terceiro, a 0,099.



Miguel Oliveira, que foi o melhor dos pilotos tripulando uma KTM, parte do meio da quinta linha da grelha de partida, à frente do seu companheiro de equipa, o sul-africano Brad Binder (KTM).



Nos terceiros treinos livres, disputados na manhã de hoje, Miguel Oliveira foi o 10.º mais rápido, o que o colocou como o 11.º no somatório das três sessões, falhando a entrada direta na Q2 por apenas 0,020 segundos.



Na derradeira tentativa de estabelecer uma volta rápida na Q1, o piloto luso falhou uma travagem quando vinha a melhorar o seu tempo, acabando por ter de passar pela escapatória.



Em 2021, o piloto português foi segundo nesta corrida, apenas batido pelo espanhol Marc Márquez (Honda), que está fora do campeonato devido a lesão, sendo substituído na Honda pelo alemão Stefan Bradl, piloto de testes da fábrica nipónica.



Quem também não marca presença nesta prova é o espanhol Alex Rins (Suzuki), devido à fratura sofrida no pulso na corrida anterior, na Catalunha. A Suzuki não elegeu nenhum piloto para substituir Rins.



O francês Fábio Quartararo (Yamaha) lidera o campeonato, com 147 pontos, enquanto Miguel Oliveira é 11.º, com 57.