Miguel Oliveira quinto na primeira vitória de Joan Mir em MotoGP

Oliveira terminou as 27 voltas ao circuito Ricardo Tormo a 8,046 segundos do vencedor, que somou o primeiro triunfo na categoria rainha, batendo o seu companheiro de equipa, o também espanhol Alex Rins, por 651 milésimos de segundo, e o compatriota Pol Espargaró (KTM), por 1,203 segundos.



O piloto português, que partiu do oitavo lugar da grelha, fez um bom arranque e ganhou três lugares ainda na primeira volta, antes de chegar à quarta posição, uma volta mais tarde.



Miguel Oliveira manteve-se na luta pelo pódio até à 15.ª volta, quando o japonês Takaaki Nakagami (Honda) conseguiu ultrapassar o português, que manteve o quinto lugar até final.



Este foi o segundo melhor resultado do ano para o piloto luso da Tech3, igualando o quinto lugar conseguido no GP da Emilia Romagna e apenas atrás da vitória conseguida na Estíria.



Por sua vez, Joan Mir somou o primeiro triunfo em MotoGP, na antepenúltima corrida da temporada e prepara-se para conquistar o título mundial.



O antigo campeão mundial de Moto3, em 2017, que nunca venceu em Moto2, tem, agora, 37 pontos de vantagem sobre Alex Rins e o francês Fabio Quarararo (Yamaha), que caiu logo na segunda volta, mas conseguiu voltar à pista e somar dois pontos.



Já Miguel Oliveira, mantém o 10.º lugar, mas agora a apenas dois pontos do nono, o australiano Jack Miller (Ducati).



No próximo domingo, disputa-se o GP da Comunidade Valenciana, outra vez no circuito Ricardo Tormo, sendo a penúltima prova da temporada, e Rins pode sagrar-se campeão mundial.