Miguel Oliveira quinto no acidentado GP da Catalunha de MotoGP

O português Miguel Oliveira (Aprilia) igualou o melhor resultado do ano, num dia em que a Aprilia conseguiu a primeira ‘dobradinha’ da sua história na categoria rainha.



Oliveira cruzou a meta a 7,750 segundos do vencedor, o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia), com o também espanhol Maverick Viñales (Aprilia) em segundo, a 0,690 segundos, e o compatriota Jorge Martin (Ducati) em terceiro, a 2,994.



A prova catalã, a 11.ª da temporada, ficou marcada por um múltiplo acidente na primeira volta que levou mesmo à interrupção da prova com bandeiras vermelhas.



Os italianos Francesco Bagnaia e Enea Bastianini, ambos da formação oficial da Ducati, acabaram transportados ao hospital e já não participaram no reinício da corrida.



Bagnaia, atual campeão mundial em título e líder do campeonato, segurou a liderança no arranque mas viria a cair sozinho na segunda curva do circuito de Montmeló, em Barcelona, ficando estendido no meio da pista.



O sul-africano Brad Binder (KTM), que vinha logo atrás, passou por cima das pernas do italiano, que foi transportado de ambulância para o centro médico do circuito antes de ir a um hospital local, para despistar eventuais fraturas nas pernas.



Já Enea Bastianini caiu no meio do pelotão, provocando uma carambola que afetou ainda Johann Zarco (Ducati), Alex Márquez (Ducati), Fabio Di Giannantonio (Ducati) e Marco Bezzecchi (Ducati).



Bastianini ficou lesionado numa mão, havendo a suspeita de ter sofrido fraturas. O piloto italiano acabou responsabilizado pelo incidente e foi penalizado com uma volta longa.



No reatamento, Jorge Martin, segundo no campeonato, assumiu a liderança, tentando aproveitar a ausência de Bagnaia para se aproximar do primeiro lugar.



No entanto, viria a ser ultrapassado, duas voltas depois, por Maverick Viñales (Aprilia) e, logo a seguir, por Aleix Espargaró.



Também Miguel Oliveira, que vinha em quarto desde o arranque (largou da terceira posição da grelha), passou pelo piloto madrileno, rodando em lugares de pódio durante seis voltas.



Nessa altura (10.ª volta), os pneus do piloto português começaram a dar de si e Jorge Martin regressou ao terceiro lugar.



Oliveira acabaria ainda por ser ultrapassado por Johann Zarco, terminando na quinta posição final.



O piloto luso igualou o melhor resultado conseguido esta temporada, no GP das Américas, no Texas.



Já a Aprilia terminou pela primeira vez com duas motas no pódio, e logo nas duas primeiras posições.



Aleix Espargaró, que em 2022 tinha perdido o segundo lugar quando pensou que a corrida terminara uma volta mais cedo (acabou em quinto), vingou o erro cometido e acabou a dedicar o triunfo a Francesco Bagnaia.



“Ainda bem que não lhe aconteceu nada de sério. Eu ia mesmo atrás dele e assustei-me”, explicou Aleix Espargaró, no final.



O piloto catalão (é natural de Granollers, localidade próxima ao circuito) tornou-se no segundo piloto, além de Bagnaia, a vencer uma corrida principal e uma corrida sprint no mesmo fim de semana, pois tinha vencido no sábado.



Com estes resultados, Bagnaia mantém o comando do campeonato, com 260 pontos, mais 50 do que Jorge Martin, que é segundo.



Miguel Oliveira ganhou uma posição e é 14.º, com 55.



A próxima prova, a 12.ª vai ser disputada em San Marino, no próximo domingo.