Miguel Oliveira recupera sete posições e termina em oitavo a sprint do Texas

Oliveira, que partiu da 15.ª posição, concluiu as 10 voltas ao traçado texano a 10,768 segundos do vencedor, com o espanhol Alex Rins (Honda) em segundo, a 2,545 segundos, e o compatriota Jorge Martin (Ducati) em terceiro, a 4,706.



O piloto da Ducati partira da 12.ª posição, mas conseguiu recuperar nove lugares.



Já Miguel Oliveira também fez um bom arranque e, no final da primeira volta, ocupava já a 10.ª posição.



Viria a beneficiar da queda do espanhol Alex Márquez (Ducati) nas voltas finais para subir a nono, ultrapassando ainda o francês Johann Zarco (Ducati) para chegar ao oitavo posto, na frente do australiano Jack Miller, seu substituto na KTM.



Ausentes desta terceira ronda do Mundial de MotoGP estiveram os espanhóis Marc Márquez (Honda) e Pol Espargaró (GasGas), bem como o italiano Enea Bastianini (Ducati), todos por lesão.



Foram substituídos pelos pilotos de testes das respetivas marcas, o alemão Stefan Bradl (Honda), o espanhol Jonas Folger (GasGas) e o italiano Michelle Pirro (Ducati), que acusaram falta de ritmo. Pirro desistiu por queda, Bradl foi 18.º (antepenúltimo) e Folger o 20.º e último.



Com estes resultados, o italiano Marco Bezzecchi (Ducati), que hoje foi sexto e somou quatro pontos, mantém a liderança do campeonato, com 54 pontos, mais um do que Francesco Bagnaia, que caíra na ronda anterior, na Argentina.



Miguel Oliveira, que teve de falhar a prova argentina por lesão, é agora 18.º, com cinco pontos.



No domingo disputa-se a corrida principal, cuja ordem de partida é a mesma da sprint.



Bagnaia foi o autor da 'pole position', batendo o recorde do circuito americano, com uma volta em 2.01,892 minutos.



O transalpino foi primeiro piloto a baixar dos 2.02 minutosneste traçado.



Miguel Oliveira não conseguiu a passagem à Q2, a segunda fase da qualificação, para a qual se apuraram os 10 melhores dos treinos livres de sexta-feira e os dois mais rápidos da Q1.



Nessa primeira fase, o piloto natural de Almada foi o quinto, a 0,678 segundos de Zarco, o mais rápido nessa altura.



O GP das Américas é a terceira de 21 provas da temporada de 2023.