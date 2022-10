Miguel Oliveira "satisfeito por terminar nos pontos" GP da Austrália

Oliveira foi 12.º classificado depois de ter largado do 24.º e último lugar da grelha devido a uma penalização referente à sessão de qualificação.



"Estou satisfeito por ter terminado nos pontos depois de partir da última posição e de ter cumprido uma 'long lap penalty'", disse Miguel Oliveira.



No entanto, o piloto luso diz que "olhando para o ritmo" apresentado nesta prova, foi "um pouco desapontante ter estado nessa situação".



"Fiz o melhor que pude tendo em conta a posição em que comecei e, agora, espero ansiosamente pela Malásia (próxima prova) porque acho que podemos ser bastante competitivos", concluiu o piloto natural de Almada.



O espanhol Alex Rins (Suzuki) venceu hoje o GP da Austrália de MotoGP, uma prova em que o terceiro lugar permitiu ao italiano Francesco Bagnaia (Ducati) ascender ao comando do campeonato, a duas provas do final.