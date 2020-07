Miguel Oliveira sexto nos treinos livres do GP da Andaluzia de MotoGP

O piloto da Tech3 fez a sua melhor volta ainda na sessão da manhã, com o tempo de 1.37,492 minutos, a 429 milésimas de segundo do mais rápido, o espanhol Maverick Viñales (Yamaha).



"No geral, foi um arranque positivo. Fizemos algumas alterações na mota esta manhã e senti-me bem. Consegui ser rápido numa única volta, pelo menos mais rápido do que na semana passada", frisou o piloto luso.



Miguel Oliveira considera que "ainda é preciso melhorar um pouco este sábado se quiser estar na Q2 [a segunda fase de qualificação, que reúne os 12 mais rápidos]", mas sente ter feito "um bom trabalho".



A sessão da tarde foi disputada debaixo de intenso calor e a generalidade dos pilotos piorou os seus tempos.



"Mantivemos os mesmos pneus e trabalhámos no ritmo de corrida. Até agora, o sentimento é positivo", concluiu o piloto de Almada.



O GP da Andaluzia de MotoGP é a segunda prova do Mundial, cujo início foi adiado devido à covid-19.



O piloto português é, atualmente, o oitavo classificado após uma prova disputada, com oito pontos, a 17 do líder, o francês Fabio Quartararo (Yamaha).