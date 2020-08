Miguel Oliveira termina treinos livres do GP da Estíria de MotoGP na quarta posição

O piloto da Tech3 fez a sua melhor volta ao traçado de Spielberg ainda de manhã, rodando em 1.23,898 minutos, aproveitando a tarde para treinar o ritmo de corrida.



"Foi um primeiro dia bastante positivo. Conseguimos ser bastante rápidos logo de manhã. À tarde, o ritmo foi bom com pneus bastante usados", começou por explicar Miguel Oliveira.



O piloto de Almada optou, então, por fazer "algumas alterações na mota", mas que "não funcionaram com o pneu novo".



No entanto, considerou que, "mesmo assim", conseguiu "um trabalho decente de manhã", pelo que está "confiante de que será possível melhorar" este sábado, para a sessão de qualificação.



Miguel Oliveira terminou o dia a 260 milésimos de segundo do mais rápido da jornada, o espanhol Pol Espargaró (KTM).



O australiano Jack Miller (Ducati) foi o segundo e o italiano Andrea Dovizioso (Ducati) o terceiro.



O GP da Estíria de MotoGP disputa-se no domingo e é a quinta prova da temporada da categoria rainha do motociclismo de velocidade.



Miguel Oliveira ocupa, atualmente, o 14.º lugar, com 18 pontos em quatro corridas disputadas, tendo desistido em metade delas devido a queda.