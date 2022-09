Miguel Oliveira termina treinos livres em 15.º

Miguel Oliveira fez a sua melhor volta durante a segunda das duas sessões disputadas hoje no circuito Motorland, de Aragão, com o tempo de 1.48,042 minutos.



O piloto luso ficou a 0,640 segundos do mais rápido do dia, o espanhol Jorge Martin (Ducati). O francês Fábio Quartararo (Yamaha) foi o segundo mais rápido, a 0,074 segundos de Martin, com o francês Johann Zarco (Ducati) em terceiro, a 0,107 segundos.



Miguel Oliveira cumpriu 24 voltas ao traçado aragonês, sete na sessão matinal e as restantes 17 à tarde.



Nota ainda para o oitavo lugar conseguido pelo espanhol Marc Márquez (Honda), regressado à competição após ter sido operado pela quarta vez ao braço direito.



O antigo campeão mundial terminou o dia a 0,276 segundos de Jorge Martin.



Também hoje a KTM confirmou a contratação do espanhol Augusto Fernandez para a equipa satélite Tech3, que no próximo ano correrá com motas GasGas (propriedade da KTM).



Com 24 anos, Fernandez compete na classe de Moto2.



Sábado disputam-se mais duas sessões de treinos livres e a qualificação, dividida em duas fases.



Miguel Oliveira chega a esta 15.ª ronda da temporada na 11.ª posição do campeonato, com 90 pontos.