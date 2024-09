Miguel Oliveira vai ser operado e falha GP do Japão

Em comunicado, a equipa onde milita o piloto português anunciou que Oliveira será substituído pelo italiano Lorenzo Salvadori, piloto de testes da Aprilia, no GP do Japão do próximo fim de semana.



“[Miguel Oliveira] vai ser operado amanhã de manhã [segunda-feira] e desejamos-lhe tudo de bom. Esperamos que tenha uma recuperação rápida e que volte o mais rapidamente possível”, disse o diretor desportivo da equipa, Davide Brivio, no que foi secundado pelo diretor da equipa, Wilco Zeelenberg.



O piloto luso caiu na curva quatro do circuito de Mandalika, na sexta-feira de manhã, e sofreu fraturas no pulso e osso rádio do braço direito.



Segundo explicou o próprio piloto de 29 anos nas redes sociais, na origem da queda esteve “um problema elétrico na mota que fez com que ficasse sem controlo de tração e caísse”.



Para além de ter falhado a prova deste fim de semana, na Indonésia, Oliveira vai falhar também a corrida do próximo fim de semana, no Japão, 16.ª das 20 rondas da temporada.