Miguel Ramos e Henrique Chaves vencem classe Pro-Am em GTs

A dupla portuguesa, que no sábado foi quarta classificada na ‘sprint race' noturna, hoje subiu ao degrau mais alto do pódio, após vencer a prova de 60 minutos.



"Não foi um fim de semana fácil. Tivemos algumas contrariedades, com o desconhecimento do circuito e isso foi notório, sobretudo na primeira prova que, realizada à noite, o obrigava a uma maior confiança da parte dos pilotos. Na segunda corrida, tivemos alguma sorte com as bandeiras amarelas, mas conseguimos imprimir um andamento forte, o que nos permitiu estrategicamente passar para a liderança. Foi um resultado quase inesperado, mas trabalhámos para que pudéssemos estar no sítio certo no momento certo", frisou Henrique Chaves.



Já Miguel Ramos destacou o facto de ter sido uma luta desigual pela falta de experiência da dupla lusa no traçado.



"O Circuito de Magny Cours é fantástico, muito rápido, mas nem eu, nem o Henrique, nem a Barwell o conhecíamos. Muito difícil a luta com todas as outras equipas já bastante rodadas neste circuito. Na corrida desta tarde, os acontecimentos já foram a nosso favor, com a estratégia de paragem nas boxes", sublinhou.



As bandeiras amarelas que se seguiram permitiram conquistar a vitória, depois de ascenderem ao primeiro lugar com a paragem nas boxes.



Os pilotos portugueses deixam Magny Cours no segundo lugar do Campeonato de Pilotos Pro-Am a apenas cinco pontos dos líderes.



"Estamos no segundo lugar do campeonato, o que é muito positivo, dado que esta é a nossa primeira temporada na mais exigente competição dedicada a carros de GT. Temos ainda muito a melhorar, mas vamos aplicar-nos para que possamos estar ainda mais fortes na próxima prova", concluiu Henrique Chaves.



A próxima prova terá lugar no Circuito de Paul Ricard, também em França, entre 28 e 30 de maio.