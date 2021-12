Mohammed Ben Sulayem substitui Jean Todt na presidência da FIA

Na eleição, que decorreu em Paris, durante a Assembleia Geral anual da entidade máxima do desporto automóvel, Mohammed Ben Sulayem, natural do Dubai, recolheu 61,62% dos votos, contra 36,62% do opositor.

Ben Sulayem, de 60 anos, antigo piloto de ralis, tendo conquistado por 14 vezes o título de campeão do Médio Oriente, substitui na liderança da FIA Jean Todt, que esteve 12 anos no cargo.

Apesar de ser, até aqui, vice-presidente da FIA, Ben Sulayem anunciou, durante a campanha, ser o rosto da rutura com o passado, face a Graham Stoker, de 69 anos, que era o braço-direito de Jean Todt.

O novo presidente pretende modernizar a FIA, organismo criado em 1904, e torná-la mais transparente.