Morreu Frank Williams, lenda da Fórmula 1

Frank Williams morreu aos 79 anos e estava no hospital desde sexta-feira depois de vários internamentos, um deles em 2016, com uma pneumonia.O presidente da Fórmula 1 sublinha que as conquistas e a personalidade de Williams vão ficar gravadas para sempre no desporto.





Uma vida dedicada aos motores de compeição





Natural de South Shields, onde nasceu a 16 de abril de 1942, Frank Williams ainda experimentou uma curta carreira como piloto e mecânico, mas decidiu fundar a Frank Williams Racing Cars, em 1966, apostando

em pilotos na Fórmula 2 e Fórmula 3.



Em 1969, Williams chegou à Fórmula 1, tendo como parceiro o piloto Piers Courage, que terminou duas corridas no segundo lugar usando um chassi comprado da Brabham.



Nos anos 1970, Frank apostou em 1976 numa sociedade com o magnata canadiano Walter Wolf, mas a parceria não foi bem sucedida por alguns desentendimentos. Foi então que Frank decidiu criar uma noca equipa, a Williams Grand Prix Engineering, ainda existente.



Williams, uma corrida de títulos





A dedicação e o empenho conjunto com o amigo e engenheiro Patrick Head, a escuderia da Williams juntou sucessos no Mundial de Construtores: foram nove títulos nos anos de 1980, 1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996 e 1997. A este palmarés juntam-se sete títulos de pilotos com Alan Jones, Keke Rosberg, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill e Jacques Villeneuve.



Desde 1986, Frank Williams deslocava-se numa cadeira de rodas devido a um acidente de carro em França. Foi condecorado como Comendador da Ordem do Império Britânico pela Rainha Elizabeth, e posteriormente cavaleiro, em 1999. Manteve-se como chefe de equipa da Williams até 2012. Entretanto, a marca foi adquirida, em setembro de 2020, pelo grupo de investimentos Dorilton Capital.