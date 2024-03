Granado fez a sua melhor volta em 1.46,470 minutos, deixando o italiano Nicholas Spinelli (Tech3) na segunda posição, a 0,067 segundos, com o também transalpino Mattia Casadei (LCR) na terceira posição, a 0,116.



As duas corridas estão previstas para este sábado. A primeira às 12:15 e, a segunda, às 16:10



Ao todo, a grelha da categoria de MotoE é composta por 18 pilotos, nenhum deles português.



O GP de Portugal é a segunda de 21 provas do Mundial de Velocidade e a primeira do Mundial de MotoE.