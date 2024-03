MotoGP/Portugal: Italiano Mattia Casadei vence segunda corrida de MotoE

O piloto italiano Mattia Casadei (Tech3) venceu hoje a segunda corrida de MotoE, para motas elétricas, do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, que este fim de semana se disputa no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão.

Casadei gastou 12.31,599 minutos para cumprir as sete voltas previstas, deixando o espanhol Hector Garzo (Dynavolt) na segunda posição, a 0,066 segundos, e o também espanhol Oscar Gutierrez (Axxis) em terceiro, a 0,198.



O brasileiro Eric Granado (LCR) foi o quarto, apesar de ter largado da 'pole position'.



O italiano Nicholas Spinelli (Tech3), que tinha vencido a primeira corrida do dia, caiu quando liderava, depois de deixar fugir a frente da sua mota.



Com estes resultados, Mattia Casadei lidera o campeonato, com 41 pontos, mais um do que Hector Garzo.