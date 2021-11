MotoGP/Portugal: Marc Márquez falha Grande Prémio do Algarve devido a lesão

De acordo com um comunicado divulgado hoje pela equipa Repsol Honda, Márquez sofreu uma "concussão" após uma queda, quando treinava para a prova lusa, no passado sábado.



"Enquanto se preparava para o GP do Algarve, com uma das suas habituais sessões de treino fora de estrada, sofreu uma queda que causou uma ligeira concussão. Depois de alguns dias de repouso em casa e vendo que ainda não estava bem, foi observado por uma equipa de médicos. Como medida de precaução, Márquez não vai participar na corrida algarvia", lê-se.



Marc Márquez, seis vezes campeão mundial de MotoGP (2013, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019) esteve quase um ano afastado da competição, devido à fratura de um osso do braço direito, tendo regressado, precisamente, na primeira passagem do campeonato pelo Autódromo Internacional do Algarve, em 18 de abril.



Desde então, o piloto da Honda somou três vitórias, uma no GP da Alemanha, em que bateu Miguel Oliveira, e as outras nas duas últimas corridas, nos Estados Unidos e na Emilia Romagna (Itália).



Atualmente, Márquez é sexto classificado no Mundial de pilotos, com 142 pontos.