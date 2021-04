MotoGP/Portugal. Miguel Oliveira foi até ao fim "por respeito aos fãs portugueses"

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) teve hoje um "dia muito desapontante" ao sofrer uma queda no Grande Prémio de Portugal de MotoGP, que o deixou no 16.º e último lugar, terminando "por respeito à equipa e aos portugueses".