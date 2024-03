MotoGP/Portugal: `Poles` com recorde nas categorias inferiores

As 'pole positions' de Moto2 e Moto3 valeram novos recordes no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), que este fim de semana acolhe a segunda ronda do Mundial de Velocidade de 2024.

Em Moto3, o espanhol José Antonio Rueda (KTM Ajo) conquistou a primeira 'pole' da sua carreira, com o tempo de 1.46,379 minutos, novo recorde da categoria mais baixa do campeonato.



O espanhol melhorou em cerca de meio segundo o recorde anterior, pertencente ao japonês Ayumu Sasaki (Husqvarna), desde a qualificação de 2023.



O australiano Joel Kelso (BOE) foi o segundo classificado, a 0,059 segundos, um tempo também abaixo do anterior recorde, com o colombiano David Alonso (CF Moto) em terceiro, a 0,118.



Já na categoria de Moto2, o espanhol Manuel González (QJMotor) foi o mais rápido na qualificação, batendo, também, o recorde desta categoria no circuito algarvio.



González garantiu a 'pole' com o tempo de 1.41,514 minutos, tirando, também, cerca de meio segundo ao recorde estabelecido no ano passado pelo também espanhol Aron Canet (Kalex).



A qualificação foi dominada pelos pilotos espanhóis, com Fermin Aldeguer (Speed Up) na segunda posição, a 0,134 segundos do mais rápido, com Aron Canet (Fantic) em terceiro, a 0,199.



O Algarve recebe, pela quinta vez consecutiva, o GP de Portugal de MotoGP, que este ano é a segunda de 21 provas previstas.