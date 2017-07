Neuville ganha Rali da Polónia e ameaça liderança de Ogier

Lusa 02 Jul, 2017, 14:34 | Motores

A fazer a sua melhor temporada, Neuville aproveitou da melhor forma o acidente do estónio Ott Tanak (Ford Fiesta) na manhã de hoje e somou a terceira vitória do ano, quinta da sua carreira no WRC, conseguindo o melhor tempo em nove das 23 especiais do rali.



Este triunfo permitiu ao belga reforçar a segunda posição do Mundial e colocar-se somente a 11 pontos de Sébastien Ogier, ameaçando o campeão do mundo a cinco provas do final.



Líder no final da jornada de sábado, Neuville perdeu o comando para Tanak na primeira classificativa do último dia, mas o estónio bateu numa árvore na especial seguinte, e atrasou-se irremediavelmente, 'oferecendo' o triunfo ao belga.



Sem pressão, Neuville ainda fez o melhor tempo no penúltimo troço, optando por não correr grandes riscos na 'power stage', fazendo o quinto registo, para terminar com 1.23 minutos de avanço sobre Tanak e 2.20 face a Ogier.



O tetracampeão ainda amealhou dois pontos na última classificativa, passando a somar 160 no Mundial, conta 149 de Neuville. No terceiro lugar, com 112, segue agora o finlandês Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris), que também beneficiou do dia menos bom de Tanak para subir uma posição.



A próxima prova do Mundial é o Rali da Finlândia, que se realiza entre 27 e 30 de julho.