O piloto italiano Nicholas Spinelli (Tech3) venceu hoje a primeira de duas corridas do fim de semana da categoria MotoE, para motas elétricas, integrada no Grande Prémio de Portugal de MotoGP.

Spinelli, que largou do quarto lugar, gastou 12.32,726 minutos para cumprir as sete voltas previstas ao traçado do Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão. O espanhol Hector Garzo (Dynavolt) foi o segundo classificado, a 0,148 segundos, com Mattia Casadei (LCR) em terceiro, a 0,252 segundos.



O brasileiro Eric Granado (LCR), autor da 'pole' na sexta-feira, caiu logo na primeira volta. A corrida foi bastante acidentada, com cinco desistências entre os 18 pilotos que alinharam à partida.