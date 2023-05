Nova mudança de líder após cinco troços

Vencedor em 2022 e campeão mundial em título, Rovanperä tornou-se no primeiro piloto a repetir uma vitória em especiais nesta edição da prova lusa, quinta ronda do campeonato do mundo, ao ser o mais rápido em Góis 2 (tinha ganho na primeira passagem por Arganil, na manhã de hoje).



Rovanperä ascendeu à liderança, com 0,8 segundos de vantagem sobre Sordo, que cedeu 1,2 segundos nesta quinta das oito especiais previstas para o dia.



O belga Thierry Neuville (Hyundai i20) é o terceiro, a 14,2 segundos do comandante.



Kalle Rovanperä é o quarto líder do rali português, depois de o francês Pierre Loubet (Ford Puma) ter assumindo o comando após vencer a especial de abertura da prova, em Lousã 1. O estónio Ott Tänak (Ford Puma) venceu a seguinte, em Góis 1, e assumiu o primeiro lugar, que perdeu para Sordo na segunda passagem por Lousã, onde sofreu um furo.



Agora, na quinta especial do dia, Rovanperä protagonizou a terceira mudança de comandante, quando ainda falta disputar Arganil 2, Mortágua e a superespecial da Figueira da Foz.



Também na classe WRC2 o líder teve problemas mecânicos, com o francês Adrien Formaux (Ford Fiesta) a perder muito tempo durante o troço, entregando o comando ao sueco Oliver Solberg (Skoda Fábia).