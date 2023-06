Ogier segura liderança à entrada para o último dia do Rali do Quénia

Ogier chegou à sexta e última especial do dia com 32 segundos de vantagem, mas um aguaceiro que se abateu subitamente sobre aquela região do Quénia deixou a pista enlameada e o francês foi quem mais sofreu, por ser o último a partir.



Assim, o piloto que já foi oito vezes campeão do mundo, concluiu este segundo dia de competição com o tempo de 2:43.49,2 horas e com 16,7 segundos de vantagem sobre Kalle Rovanperä, líder do Mundial à partida desta sétima ronda, e 2.23,3 minutos sobre o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), o terceiro classificado, num dia dominado pela marca japonesa, com quatro carros nos quatro primeiros lugares.



“Não se pode dizer que tenha tido muita sorte com estes pneus, mas as coisas são como são”, lamentou Ogier.



Já Rovanperä brincava, dizendo que conseguir rodar “em segunda já é ir a grande velocidade” com estas condições. “Estamos inteiros e isso é o mais importante”, frisou o campeão mundial em título.



Pelo caminho ficou o finlandês Esapekka Lappi (Hyundai i20), com problemas de transmissão, pelo que o espanhol Dani Sordo é o melhor representante da Hyundai, no quinto lugar, atrás do quarto Toyota, do japonês Takamoto Katsuta.



No domingo, disputam-se mais seis especiais, com um total de 74,38 quilómetros cronometrados.