Oliveira em quinto na `sprint race` do GP de Espanha

O piloto luso, que partiu do sétimo lugar da grelha, cortou a meta a 1,638 segundos do vencedor, o sul-africano Brad Binder (KTM), que repetiu a vitória já conseguida na Argentina, na segunda corrida do ano.



O italiano Francesco Bagnaia (Ducati), campeão em título, foi o segundo classificado, a 0,428 segundos, com o australiano Jack Miller (KTM) em terceiro, depois de ter liderado praticamente toda a corrida.



A prova ficou marcada por um acidente envolvendo quatro pilotos logo na primeira curva, que obrigou à amostragem de bandeiras vermelhas e ao recomeço com os pilotos a regressarem à grelha.



Miguel Oliveira tinha feito uma boa primeira partida e era já quinto classificado quando as bandeiras vermelhas foram mostradas.



Franco Morbidelli (Yamaha), Alex Márquez (Ducati), Marco Bezzecchi (Ducati) e Augusto Fernández (GasGas) foram os pilotos envolvidos no acidente, que começou com um toque entre o mais novo dos irmãos Márquez e o ítalo-brasileiro Franco Morbidelli. Os restantes foram apanhados na carambola das motas.



Miguel Oliveira passou o espanhol Dani Pedrosa (KTM), que participa nesta prova como piloto convidado, e beneficiou da queda do também espanhol Aleix Espargaró (Aprilia), que perdeu a frente da sua mota.



Depois de liderar praticamente toda a corrida, Jack Miller viu-se ultrapassado pelo companheiro de equipa, Brad Binder, a três voltas do final, acabando por cometer um erro ao falhar uma travagem uma volta mais tarde, perdendo o segundo lugar para o campeão em título.



O nono lugar de Marco Bezzecchi permitiu ao piloto italiano da equipa de Valentino Rossi somar um ponto e manter a liderança do campeonato, com 65 pontos, mais três do que Bagnaia.



O quinto lugar de hoje iguala o resultado que o piloto português já tinha conseguido no Algarve, na abertura do campeonato, no GP de Portugal.



No domingo, disputa-se a corrida principal, para a qual Aleix Espargaró volta a partir da ‘pole position’, enquanto Miguel Oliveira sairá do sétimo lugar da grelha.