Oliveira sexto no GP de França

O piloto português, que chegou a rodar na 18.ª posição no início da corrida, chegou a estar em quarto lugar a duas voltas do fim, mas perderia a quinta posição na derradeira curva, terminando a 4,466 segundos do vencedor, o italiano Danilo Petrucci (Ducati).



Com este resultado, Miguel Oliveira soma, agora, 69 pontos no campeonato do mundo.