Pedro Lamy termina 12 Horas de Bathurst no 14.º lugar

05 Fev, 2018

Com o australiano Will Davidson, o canadiano Paul Dalla Lana e o austríaco Mathias Lauda como colegas de equipa, o português teve dificuldades no arranque, com a equipa a perder duas voltas que acabaram por custar um lugar nas posições cimeiras da corrida, uma das principais provas de resistência da Austrália.



"Foi o lugar possível, tendo em conta os problemas que tivemos no início da corrida. Mas vale sempre a pena pela experiência de correr em Bathurst, um dos circuitos mais incríveis que conheço", disse o 'veterano' piloto português, em declarações à sua assessoria de imprensa.



A corrida foi ganha pelo outro Audi R8 da WRT, conduzido pelo holandês Robin Frijns, o britânico Stuart Leonard e o belga Dries Vanthoor, num final antecipado depois de um choque violento entre dois carros.



Do choque resultou um ferido grave, com o piloto Ash Walsh a perder o controlo do carro na sequência de uma colisão, ficando parado na horizontal no centro do circuito.



Outro piloto, John Martin, embateu no carro de Walsh, que foi transportado para o hospital com suspeitas de fraturas nas costelas e perfuração de um pulmão, acidente que forçou a bandeira vermelha.



A corrida ficou marcada pelos muitos acidentes, em particular nas primeiras seis horas de prova, com o neozelandês Andrew Bagnall, que também conduzia um Audi R8, a ser transportado para o hospital com ferimentos no pescoço e peito.