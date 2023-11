Peter Hickman vence 55.º Grande Prémio de Motos de Macau

O piloto, do FHO Racing Team, completou as 12 voltas ao circuito em 00:29:16 minutos, batendo o compatriota Davey Todd, que terminou em segundo lugar (00:29:45), indicou a organização do Grande Prémio de Macau.



No terceiro lugar ficou o piloto alemão David Datzer (00:29:46).



O piloto britânico Michael Rutter, com nove vitórias no circuito da Guia, abandonou a prova à 10.ª volta, de acordo com a classificação provisória final.



Disputado no icónico traçado citadino de 6,2 quilómetros, o Grande Prémio, este ano a cumprir o 70.º aniversário, é o maior evento desportivo de Macau, sendo considerado uma das provas automobilísticas mais perigosas do mundo, uma vez que, em alguns pontos, o circuito não vai além dos sete metros de largura.