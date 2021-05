Piloto Elisabete Jacinto divulga termas em viagem pela Rota do Centro

“Esta é uma iniciativa do nosso programa de comunicação em que desafiamos Elisabete Jacinto para fazer esse percurso, a que demos o nome de Rota das Termas Centro”, disse à agência Lusa o coordenador Provere Termas Centro, Adriano Barreto Ramos.



Elisabete Jacinto, piloto com várias participações vitoriosas no rali Paris-Dakar, iniciou o percurso nas Termas de Monfortinho, no concelho de Idanha-a-Nova.



“Nestas termas, a piloto terá a oportunidade de usufruir de várias experiências termais e de explorar o extraordinário território envolvente, em plena raia fronteiriça”, frisou.



Durante a semana de 24 a 28 de maio, segue-se a visita às Termas de Unhais da Serra, concelho da Covilhã e das Termas do Cró, no concelho do Sabugal.



Posteriormente, ao longo dos meses de junho e julho vai visitar as restantes estâncias termais da região.



A piloto vai conhecer as instalações através de visitas guiadas, usufruir de experiências termais e gastronómicas, bem como atividades relacionadas com a cultura ou património.



“A nossa ideia tem como objetivo atrair outro tipo de público, mostrar que as termas são muito mais do que só os tratamentos, é de facto uma experiência turística que junta vários produtos diferentes, e neste caso, desafiamos a piloto a fazer os percursos pedestres e a visitar coisas de interesse dos diferentes territórios termais”, sublinhou Adriano Barreto Ramos.



As impressões de cada visita serão depois partilhadas pela piloto portuguesa em diversas plataformas de divulgação das Termas Centro, nomeadamente no ’site’, no blogue das Termas Centro e nas redes sociais.



Nas publicações, Elisabete Jacinto vai apresentar as várias estâncias termais, descrevendo os principais tratamentos disponíveis, bem como sugestões complementares de visitas no território.



“Para além de ser uma portuguesa de alta competição, a nossa escolha prende-se por ter um estilo de vida saudável com prática de exercício físico. É uma pessoa que viaja e que gosta de conhecer, sendo um excelente exemplo para nossa embaixadora”, sustentou.



Depois das publicações no blogue das Termas Centro, Adriano Barreto Ramos aponta para a publicação de um livro, com as publicações sobre as 20 estâncias termais.



“No fundo vai ser um guia, um roteiro das Termas Centro com estas experiências”, explicou.



A rede Termas Centro integra as Termas de Alcafache, Termas de Almeida - Fonte Santa, Termas de Águas - Penamacor, Termas do Bicanho, Caldas da Felgueira, Caldas da Rainha, Termas do Carvalhal, Termas da Curia, Termas do Cró, Termas da Ladeira de Envendos, Termas de Longroiva, Termas de Luso, Termas de Manteigas, Termas de Monfortinho, Termas da Piedade, Termas de Sangemil, Termas de São Pedro do Sul, Termas de Unhais da Serra, Termas de Vale da Mó e Termas do Vimeiro.