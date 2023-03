Piloto Miguel Oliveira agradado com novas cores da mota para a temporada de 2023

Numa apresentação virtual, feita em direto desde Portugal, a RNF Aprilia mostrou a nova decoração, em que predomina o azul, o laranja e o negro.



“As novas cores representam a transição dos nossos dias antigos para a equipa que somos atualmente”, frisou o malaio Razlan Razali, patrão da equipa que trocou, também, as motas Yamaha pelas Aprilia, com o objetivo constante de “ser campeão dentro e fora das pistas”.



Miguel Oliveira fará dupla com o espanhol Raúl Fernandez, que também correu de KTM em 2022, mas pela equipa satélite, a Tech3.



“Pessoalmente, o meu objetivo é divertir-me porque, dessa forma, as coisas surgem de forma natural. É um novo desafio para mim e espero atingir os objetivos a que nos propusemos em conjunto, eu e a equipa”, frisou Miguel Oliveira.



O piloto natural de Almada conta já com cinco vitórias na categoria rainha do Mundial de Velocidade (MotoGP) e 12 nas categorias inferiores (Moto2 e Moto3).



“Realmente, gosto da nova decoração. As cores são diferentes e únicas”, apontou o piloto português, no comunicado oficial da equipa.



O piloto luso considera que a Aprilia RS-GP com que vai disputar o campeonato de 2023, que arranca no fim de semana, com o Grande Prémio de Portugal, no Algarve, “tem muito potencial”.



“Estou seguro de que, juntamente com a equipa, conseguiremos adaptar o conjunto ao meu estilo de condução, de forma a sermos rápidos e podermos ser competitivos”, frisou Oliveira.



O motor tem 1.000 cc e debita cerca de 255 cavalos, permitindo chegar aos 350 quilómetros por hora de velocidade máxima, segundo anunciou o próprio Razlan Razali.



O novo patrocinador principal, uma empresa de tecnologia, a CryptoData, promete desenvolver uma plataforma que compreenda “todos os aspetos da experiência de MotoGP, desde o desempenho dos pilotos à relação com os fãs”, explicou o responsável pela empresa italiana, Ovidio Toma.



Esta plataforma promete disponibilizar “atualizações em tempo real, conteúdos interativos e exclusivos para os fãs”, frisou.



Surgida em 2022, na sequência do fim da SRT, a RNF Aprilia é composta por cerca de 35 pessoas.