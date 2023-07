Piloto português João Ferreira vence prólogo da Baja de Itália

O piloto português, de 23 anos, superiorizou-se ao vencedor da Taça do Mundo 2022, o saudita Yazeed Al Rahji (Toyota) por 1,5 segundos, e ao vencedor do Dakar 2023, o qatari Nasser Al Attiyah (Toyota), por 4,9 nos 10 quilómetros cronometrados.



Francisco Barreto (Toyota) é o outro piloto português em prova e foi 14.º na sua estreia ao volante de uma Hilux T1+.



Já o navegador João Ferreira, que acompanha o brasileiro Otávio Leite (Can Am), foi quinto classificado.



Fausto Mota, que navega Cristiano Batista (Can Am), foi oitavo, a 28,4 segundos do vencedor.



A Baja Itália decorre na região Perdonone, perto de Veneza, até domingo.