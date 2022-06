Piloto português Miguel Oliveira em 16.º após primeiros treinos livres em Assen

Oliveira terminou o dia com o registo de 1.34,676 minutos, ficando a 1,402 segundos do mais rápido do dia, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati). O espanhol Aleix Espargaró (Aprilia) foi segundo, a 0,178 segundos, enquanto o francês Fabio Quartararo (Yamaha), campeão em título, foi o terceiro, a 0,305.



Depois de uma primeira sessão disputada debaixo de chuva, em que o piloto de Almada foi o sexto mais rápido, a chuva parou de cair antes do início da segunda sessão.



Os pilotos começaram com pneus intermédios mas, à medida que a pista de Assen, nos Países Baixos, considerada a 'catedral' do motociclismo, foi secando, foram montando pneus de piso seco (slicks).



Nessas condições, Miguel Oliveira foi perdendo posições na tabela, terminando o dia no 16.º lugar, apesar de ter melhorado cerca de nove segundos face ao registo da manhã, à chuva, em que o mais rápido tinha sido o australiano Jack Miller (Ducati), quinto à tarde.



No sábado disputam-se mais duas sessões de treinos livres e a qualificação.



Os 10 mais rápidos no conjunto das três primeiras sessões passam diretamente à segunda fase da qualificação (Q2), enquanto os restantes 14 'digladiam-se' na Q1, que apura os dois mais rápidos para a fase seguinte.



Fabio Quartararo chega a esta 11.ª ronda da temporada no comando do campeonato, com 172 pontos, enquanto Miguel Oliveira é 10.º, com 64.