Portimão acolhe testes oficiais de MotoGP em 7 e 8 de outubro

O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, acolhe, entre 07 e 08 de outubro, uma jornada de testes oficiais do Mundial de MotoGP, com a presença dos principais pilotos do campeonato, incluindo o português Miguel Oliveira.