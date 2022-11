Portugueses em 5.º e 6.º nos treinos livres do GP Macau

No primeiro treino livre para a prova de motos, Sheridan Wesley Morais ficou em quinto lugar, a 6,1 segundos do primeiro. Um lugar atrás, com mais 0,7 segundos, apareceu André Silva Pires, na sétima participação no Grande Prémio de Macau.



O mais rápido entre as motos foi o finlandês Erno Juhani Kostamo, que gastou 2.31 minutos para completar os 6,2 quilómetros do circuito da Guia.



Depois de um ano em que a prova só contou com pilotos provenientes da China, Hong Kong e Macau, devido às restrições impostas face à pandemia de covid-19, a edição de 2022 atraiu mais de 170 pilotos, incluindo 18 estrangeiros, sobretudo na prova de motos.



Nos dois treinos livres realizados hoje para a principal prova de automóveis, a Taça GT Macau, o mais rápido foi o piloto de Hong Kong Alexandre Imperatori, com menos de dois minutos e 19 segundos, batendo o suíço-italiano Edoardo Mortara, sete vezes vencedor na Guia.



O evento, de quatro dias, integra sete corridas: Grande Prémio de Macau de Fórmula 4, a Taça GT Macau, Corrida da Guia Macau, a Taça de Carros de Turismo de Macau, a Taça GT Grande Baía, Macau Roadsport Challenge e o Grande Prémio de Motos de Macau, que regressa ao Circuito da Guia para a sua 54.ª edição.