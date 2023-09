Portugueses em quinto no GT Challenge na Alemanha

Os portugueses Henrique Chaves e Miguel Ramos (McLaren) ficaram na quinta posição da classe bronze na prova de Hockenheim do GT World Challenge Europe que se disputou este fim de semana, na Alemanha.

Os portugueses terminaram na sétima posição a primeira das duas corridas do fim de semana e em quinto a segunda.



“Não tínhamos ritmo para lutar por um lugar no pódio. Demos o máximo, mas era impossível fazer melhor. O carro está difícil e sem velocidade de ponta. Era impossível ir mais além”, afirmou Henrique Chaves.



O piloto de Torres Vedras espera que a equipa consiga apresentar melhorias no carro antes da próxima ronda, dentro de duas semanas.



“Estamos na luta pelo título e para o conquistarmos tudo tem de estar perfeito. Vamos trabalhar para voltarmos mais fortes”, concluiu Henrique Chaves.



A próxima prova será em Valência, Espanha, a 16 e 17 de setembro.