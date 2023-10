Portugueses vencem etapa espanhola do Mundial de Novas Energias

A FIA Eco Rally Cup, competição da qual faz parte o Oeiras Eco Rally do Campeonato de Portugal de Novas Energias, é uma prova inteiramente dedicada aos veículos elétricos que participam em provas de regularidade e eficiência. Estão autorizados a participar apenas veículos de série de produção rodoviária com um grupo motopropulsor elétrico, sem qualquer tipo de modificação do carro, permitindo, assim, que os concorrentes utilizem os seus veículos destinados ao uso diário.



Os portugueses somaram 22 pontos, com os restantes lugares do pódio ocupados pela equipa checa líder do campeonato, Michal Žďárský/Jakub Nabelek (Hyundai), com 15 pontos, e, em terceiro lugar, a dupla Guido Guerrini/Artur Prusak (Kia), com 14.



Eduardo Carpinteiro Albino e José Carlos Figueiredo (Kia) venceram a componente de Regularidade, terminando em sétimo da geral.



Paulo Almeida e Ivo Tavares (Kia) terminaram em 12.º lugar, logo seguidos de Nuno Serrano e Alexandre Berardo (Kia), em 13.º



Esta foi a primeira vez que uma dupla portuguesa venceu uma prova desta Taça do Mundo da FIA fora do território nacional.