Queda atira Sam Sunderland para fora do Dakar

“O detentor do título caiu ao quilómetro 52 da especial e teve de ser assistido pela equipa médica”, anunciou a Amaury Sports Organization (ASO), no site oficial da competição.



Sunderland sofreu uma fratura num ombro e uma comoção cerebral.



De acordo com a organização da prova, foi transportado de helicóptero ao hospital de Yanbu, na Arábia Saudita, que pelo quarto ano consecutivo acolhe a prova de todo o terreno, até 15 de janeiro.



Sam Sunderland, de 33 anos, estava “consciente” e “com mobilidade nos membros”, apesar de sofrer de dores dorsais.



O piloto da GasGas conta já com duas vitórias no Dakar, em 2017 e 2022. Em 2018, também tinha abandonado.