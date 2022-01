Rali de Portugal estreia híbridos em piso de terra, com três superespeciais

O Rali de Portugal, quarta das 13 etapas do campeonato do mundo de ralis (WRC), vai ser novamente disputado no centro e norte do país, mas pela primeira vez pelos carros com os motores a gasolina de 1.6 litros utilizados desde 2011, complementados com motores elétricos, capazes de dar um impulso extra de 100 Kw (136 cavalos).O Mundial arrancou no passado fim de semana com o Rali de Monte Carlo, com a vitória do veterano francês Sébastien Loeb (Ford Puma), prosseguindo nos troços de neve e gelo no Rali da Suécia, entre 24 e 27 de fevereiro, e no asfalto do Rali da Croácia, de 21 a 24 de abril, fazendo do rali português o primeiro em terra com as novas motorizações.Além disso, e depois do tradicional 'shakedown' em Baltar, no concelho de Paredes, marcado para dia 19 de maio, entre as 09:01 e as 14:00, os primeiros dos 343,3 quilómetros cronometrados, divididos por 22 classificativas, vão ser disputados em Coimbra, com a primeira das três superespeciais, a partir das 20:40.Após o arranque, segue-se o primeiro dia completo de prova, na sexta-feira dia 20 de maio, com os três emblemáticos troços no centro do país de Lousã, Góis, Arganil, todas percorridas duas vezes, e Mortágua, antes da superespecial de Lousada.No dia seguinte, sábado dia 21 de maio, o Rali de Portugal ruma ao norte, com as duplas passagens pelas classificativas de Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e Amarante, esta última com partida de Mondim de Basto, terminando a jornada com a superespecial do Porto, a segunda da prova em percurso urbano.O último dia do rali luso contempla as 'especiais' de Felgueiras, Montim e Fafe, tendo a segunda passagem pelo troço fafense o estatuto de 'power stage', premiando os cinco primeiros com pontos adicionais.A 55.ª edição do Rali de Portugal tem um percurso total de 1.535,35 quilómetros, dos quais 343,3 cronometrados, num total de 22 classificativas.O britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) venceu a edição de 2021 do Rali de Portugal, que tem como recordistas de triunfos o finlandês Markku Alén (1975, 1977, 1978, 1981 e 1987) e o francês France Sébastien Ogier (2010, 2011, 2013, 2014 e 2017).Além de integrar a edição comemorativa dos 50 anos do WRC, o Rali, que volta a ter na Exponor, em Matosinhos, o parque de assistência, integra o calendário do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), numa competição para os pilotos lusos encurtada até sábado.

Programa da 55.ª edição do Rali de Portugal







- Quinta-feira, 19 mai:



09:01Shakedown (Paredes) 4,60 km



20:40SS1 Coimbra (3,06 km)







- Sexta-feira, 20 mai:



08:08SS2 Lousã (12,35 km)



09:08SS3 Góis 1 (19,51 km)



10:08SS4 Arganil (18,82 km)



12:31SS5 Lousã 2 (12,35 km)



13:31SS6 Góis 2 (19,51 km)



14:38SS7 Arganil 2 (18,82 km)



16:05SS8 Mortágua (18,16 km)



19:03SS9 Lousada - SSS (3,36 km)







- Sábado, 21 mai:



07:38SS10 Vieira do Minho 1 (17,63 km)



08:38SS11 Cabeceiras de Basto 1 (22,37 km)



09:54SS12 Amarante 1 (37,92 km)



14:38SS13 Vieira do Minho 1 (17,63 km)



15:38SS14 Cabeceiras de Basto 2 (22,37 km)



16:54SS15 Amarante 2 (37,92 km)



19:03SS16 Porto - Foz (SSS) (3,30 km)







- Domingo, 22 mai:



07:08SS17 Felgueiras 1 (9,18 km)



07:57SS18 Montim (8,75 km)



08:38SS19 Fafe 1 (11,18 km)



10:08SS20 Felgueiras 2 (9,18 km)



10:57SS21 Montim 2 (8,75 km)



12:18SS22 Fafe 2 - Power Stage (11,18 km)



14:20Cerimónia do Pódio - Matosinhos