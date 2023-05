Rali de Portugal: Meeke desiste com avaria na suspensão, Correia o melhor luso

O piloto norte-irlandês Kris Meeke (Hyundai i20) desistiu hoje ao início da tarde da 56.ª edição do Rali de Portugal e entregou a liderança do Campeonato de Portugal ao bracarense Miguel Correia (Skoda Fábia).