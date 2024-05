Rali de Portugal: Prova continua no calendário do Campeonato do Mundo até 2026

A renovação do contrato, até 2026, foi formalizada hoje, em Matosinhos, no distrito do Porto, entre Carlos Barbosa, presidente do Automóvel Clube de Portugal (ACP), e Jona Siebel, diretor-geral do WRC Promoter.



O Rali de Portugal integra ininterruptamente o calendário do WRC desde 2009, sendo que com esta extensão da parceria serão 17 as temporadas consecutivas em que a etapa portuguesa integra a categoria ‘rainha’ da disciplina.



“É o culminar de todos estes anos de trabalho. Temos uma cooperação excecional com o promotor, que reconhece a afirmação do Rali de Portugal, há 20 anos, como um dos melhores do mundo e que cativa muitos pilotos e público”, disse Carlos Barbosa, líder do ACP.



O dirigente revelou que as negociações para garantir a prova por mais dois anos “não foram difíceis”, considerando que o WRC reconheceu o trabalho da organização, que envolve mais de 1200 pessoas, e de todos os parceiros.



“Para nós, é importante ter mais dois anos de contrato, porque, assim, podemos negociar as parcerias com as câmaras municipais por esse período. Lembro que esta prova já tem um orçamento anual de quatro milhões de euros e essa estabilidade de dois anos é importante”, acrescentou Carlos Barbosa.



Jona Siebel, diretor-geral do WRC Promoter, considerou ser “um orgulho renovar a cooperação por mais dois anos”, vincando a abrangência da Rali de Portugal.



“Esta organização traz muito para cima da mesa. É incrível os milhares de pessoas que vêm ver o rali, bem como a atenção dada pela comunicação social. Além disso, esta organização está sempre pronta para fazer novos eventos. Toda esta conjugação é importante para nós”, concluiu Siebel.