Rali Fafe Montelongo estreia-se no Europeu com plantel de luxo

A prova, que será a terceira ronda do European Rally Championship (ERC) da Federação Internacional do Automóvel, será fechada ao público devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19.



Entre os 38 inscritos inclui-se o campeão e líder da edição deste ano, o russo Alexey Lukyanuk (Citroën C3), bem como o sueco Oliver Solberg (VW Polo), segundo classificado do campeonato e filho do antigo campeão mundial de ralis, o norueguês Peter Solberg, ou o irlandês Craig Breen (Hyundai i20), antigo mundialista.



Dos seis portugueses inscritos, três participam na categoria principal, a RC2, com destaque para o regresso de Aloísio Monteiro (Skoda Fabia) a este campeonato, num rali em que vai medir forças com os seus compatriotas João Barros (Citroen C3) e ainda José Paula (Peugeot 208 T16).



Pedro Almeida (Peugeot 208 R4), Mário Castro (Ford Fiesta R2) e Manuel Pereira (Peugeot 208 R2), todos na Classe RC4, completam as cores nacionais nesta estreia do Europeu nas regiões de Fafe e de Vieira do Minho.



Devido à pandemia, a prova será fechada ao público, que terá o acesso vedado à partida, chegada, parque de assistência e especiais.



Hoje e a manhã de sexta estão reservados aos reconhecimentos por parte dos pilotos, que na tarde desse dia fazem o habitual 'shakedown', sendo que não haverá classificativa de qualificação.



A prova sai para a estrada na manhã de sábado, pelas 08:30, para terminar, cumpridas as primeiras nove classificativas, às 19:25.



No domingo, a partir das 08:30, os pilotos voltam à estrada para mais nove provas especiais de classificação, terminando o rali pelas 19:30.



A organização do rali (Demoporto), em conjunto com o promotor, Eurosport Events, vai proporcionar toda a informação em tempo real do que se passa na estrada, em diferentes plataformas.



No sábado, haverá live streaming, no Facebook e no YouTube, da PEC 2 - Anjos 1 (14,13 km), a partir das 10:00 horas, seguindo-se a PEC 6 - Queimadela/Travassós 2 (10,88 km), às 14:00 horas, e o reagrupamento no final do dia, às 18:05 horas.



No domingo também serão feitas transmissões diretas da PEC 11 - Monte 1 (11,72 km), às 10:00 horas, e da PEC 18 - Guilhofrei 3 (10,73 km), às 17:25 horas, também no Facebook e no YouTube.



A transmissão em direto incluirá imagens captadas a partir de helicóptero.



O rali pode ser acompanhado através das diversas redes sociais da prova, do site do campeonato ou da prova.