Rio atrasou Joaquim Rodrigues Jr. no rali Rota da Seda, encurtado para metade devido à pandemia

O piloto de Barcelos concluiu a especial em nono lugar, a 1:11.07 horas do vencedor, o austríaco Mathias Walkner (KTM), nesta que é a segunda jornada do Mundial de todo-o-terreno em motociclismo.



Hoje a prova deveria ter entrado em território mongol, mas o apelo do médico da prova levou a organização a cancelar a passagem por aquele país, mantendo a caravana na Rússia, onde se tinham disputado as duas primeiras etapas.



Desta forma, a tirada de hoje contou com 133 quilómetros e foi a primeira metade de uma jornada maratona, em que os pilotos não têm acesso a assistência externa.



Joaquim Rodrigues Jr. foi surpreendido pela profundidade da água na travessia de um rio, perdendo mais de uma hora a desmontar o motor da sua mota para retirar toda a água que entrou.



"Cheguei a um rio fundo, a mota ficou submersa e a água entrou para o motor. Tive de desmontar a mota e depois de muito tempo consegui voltar a pô-la a trabalhar e trazê-la até final. Este não é, definitivamente, o meu rali", lamentou o piloto de Barcelos.



Melhor esteve o seu companheiro de equipa, o luso-germânico Sebastian Bühler (Hero), que foi quinto, a 6.27 minutos do vencedor, e ascendeu à quarta posição na corrida.



Bühler está, agora, a 8.12 minutos do líder, precisamente o piloto austríaco, enquanto Quim Rodrigues é nono, a 53.22 minutos.



Esta segunda-feira, os pilotos repetem o trajeto de hoje, mas em sentido contrário, de regresso a Gorno-Altaysk.



A quinta e última etapa disputa-se na terça-feira.